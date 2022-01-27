В Лиозно судили мужчину, ездившего по водительскому удостоверению умершего брата

В Лиозно состоялся суд над мужчиной, который ездил по водительским правам умершего 10 лет назад брата.

Первый раз житель Гомельщины предъявил права давно умершего человека инспектору ОГАИ ОВД Лиозненского райисполкома еще 18 августа 2020 года, и тогда это «прокатило».

Но когда его в том же районе остановили 29 ноября 2020 года, водительское удостоверение вызвало подозрения в присутствии ГАИ. Чужие права у мужчин изъяли, а в его отношении возбуждено уголовное дело по частям 1 статьи 380.

Спустя год более чем 12 декабря 2021 года, обвиняемого по какому-то делу арестовали и поместили в СИЗО в Витебске.

11 января суд признал его виновным в сборе заведомо подложного документа и приговорил к штрафу в размере 3200 рублей. Однако срок содержания под стражей, подсудимого, полностью восстановили от суммы в виде штрафа и подсчитали наказание отбытым.