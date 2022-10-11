В Орше до конца года откроют комплекс по переработке ТБО

К концу года в Орше откроют комплекс по переработке твердых бытовых отходов. Новый полигон ТБО охватит Оршанский, Толочинский и Дубровенский районы, комплекс которого сможет перерабатывать до 60 тыс. т коммунальных отходов в год. Комплекс оснащают системами передовых методов сортировки отходов, как механическим, так и ручным способом.

«Коммунальные отходы будут проходить несколько стадий обработки. Первичная — это отсортировка мелких фракций, органических составляющих, которые затем будут проходить через аэробный пресс, мобильный отсеиватель и перерабатываться в технический грунт, предназначенный для дорожно-строительных работ — восстановления и благоустройства дорог. Крупные фракции пойдут на захоронение.

Кроме того, вторичные материальные ресурсы, которыми являются пластик, полимеры, картон и бумага, отправятся на ручную досортировку. Часть ТБО будет прессоваться на временное хранение для дальнейшего использования в качестве топлива будущего Витебского мусоросжигающего завода.

Новшеством этого объекта станет компостирование растительного грунта. Из них будет производиться растительный гумус и его можно будет применить в качестве удобрения для озеленения.

При этом на комплексе будут работать три новые установки, одна из которых будет перерабатываться вторичный щебень. На другой установки будут перерабатывать мебель и кусковую древесину в щепу, которую начнут использовать для котельной полигона и в оршанские теплосети. Третья установка сможет перерабатывать битумсодержащие отходы.