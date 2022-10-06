В Новополоцке мужчина сломал нос 75-летней женщине, когда она попросила убрать от нее собаку

32-летний владелец мериканского стаффорда в Новополоцке сломал нос пенсионерке за то, что она попросила убрать от нее собаку. Инцидент произошел вечером 4 октября возле подъезда многоэтажного дома.

Хулиган выгуливал американского стаффордширского терьера на длинном поводке без намордника, пес какое-то время бегал за котом, после чего приблизился к пенсионерке. Та попросила соседа убрать животное ближе к себе, за что получила удар в лицо и как следствие перелом носа. Несмотря на попытки подруги пострадавшей задержать нетрезвого мужчину, ему удалось сбежать.

Однако, вскоре мужчина был задержан сотрудниками милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.