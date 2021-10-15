Жители Новополоцка задержали хулигана, который размахивал ножом и бегал по крыше автомобиля

Происшествия
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На улице Промышленной в Новополоцке 11 октября произошел странный инцидент.

Водитель Volkswagen ехал на завод, когда увидел на пешеходном переходе мужчину и остановился, чтобы его пропустить. Пешеход, переходя проезжую часть, запрыгнул на авто и пробежал по капоту и крыше автомобиля и убежал с проезжей части. Водитель развернулся и подъехал к хулигану, но тот достал кухонный нож и начал им размахивать. Житель Новополоцка вместе с коллегой, который стал очевидцем происходящего, решили задержать неадекватного пешехода. После задержания мужчины вызвали наряд милиции.

Правонарушителем оказался 25-летний житель Новополоцка, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Ранее хулиган уже был судим, сообщила старший инспектор информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.

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новополоцк
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