Житель Витебска запер двух пожилых женщин и грозился поджечь квартиру

Витебск
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45-летний житель Витебска запер двух пожилых женщин и угрожал поджечь квартиру. Происшествие произошло 1 октября в квартире дома по улице Димитрова.

Вскоре, прибывшие на место инцидента сотрудники милиции проникли в помещение и освободили двух женщин, 72 и 59 лет. Из комнаты, где предположительно находился мужчина, валил дым. Правоохранители вызвали спасателей.

Чтобы предотвратить пожар и спасти мужчину, сотрудники выбили дверь комнаты. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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