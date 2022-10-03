Житель Витебска запер двух пожилых женщин и грозился поджечь квартиру

45-летний житель Витебска запер двух пожилых женщин и угрожал поджечь квартиру. Происшествие произошло 1 октября в квартире дома по улице Димитрова.

Вскоре, прибывшие на место инцидента сотрудники милиции проникли в помещение и освободили двух женщин, 72 и 59 лет. Из комнаты, где предположительно находился мужчина, валил дым. Правоохранители вызвали спасателей.

Чтобы предотвратить пожар и спасти мужчину, сотрудники выбили дверь комнаты. В отношении него возбуждено уголовное дело.