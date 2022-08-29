В Орше мужчина ограбил почту, убил сотрудницу и поджег помещение

Витебская область
Автор Опубликовано

26 августа в одном из почтовых отделений Орши сработала сигнализация. На месте силовики обнаружили дым в помещении и труп женщины.

После изучения камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестный мужчина зашел на почту в то время, когда не было посетителей. Зверски убил работницу и похитил из кассы более трех тысяч рублей. С целью сокрытия следов преступления поджег помещение.

Розыском преступника занимался лично Министр внутренних дел Иван Кубраков. Вскоре убийца был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, хулиганство, разбой и убийство 71-летний житель Орши. При задержании он попытался скрыться. Сотрудники применили оружие. С огнестрельными ранениями мужчина госпитализирован.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Орше местный бомж обворовал церковь

криминал Орша происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by