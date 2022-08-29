В Орше мужчина ограбил почту, убил сотрудницу и поджег помещение

26 августа в одном из почтовых отделений Орши сработала сигнализация. На месте силовики обнаружили дым в помещении и труп женщины.

После изучения камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестный мужчина зашел на почту в то время, когда не было посетителей. Зверски убил работницу и похитил из кассы более трех тысяч рублей. С целью сокрытия следов преступления поджег помещение.

Розыском преступника занимался лично Министр внутренних дел Иван Кубраков. Вскоре убийца был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, хулиганство, разбой и убийство 71-летний житель Орши. При задержании он попытался скрыться. Сотрудники применили оружие. С огнестрельными ранениями мужчина госпитализирован.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.