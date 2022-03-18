В Полоцке будут судить вишера, похитившего деньги с карточек у 70 человек

Витебская область
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22-летний житель Полоцка похитил порядка 87 000 рублей с банковских карточек у 70 человек.

Обвиняемый с августа 2022 года находился в сговоре с неустановленными лицами по поручению которых представлялся работником банка и сообщал потерпевшим о несанкционированном доступе к счетам их карт. Чтобы избежать потери денежных средств, молодой человек предлагал держателям карт переходить на фишинговые сайты, внешне повторяющие официальную страницу банка, при посещении которых потерпевшие вводили всю необходимую информацию: логин, пароль, дополнительный код для доступа к своим учетным записям, подтверждения расходных операций в системе дистанционного банковского обслуживания.

В результате лжесотрудникам банка удалось похитить порядка 87 000 рублей у 70 жителей Беларуси.

Полочанину инкриминированы мошенничество (часть 2 статьи 209 УК) и хищение путем модификации компьютерной информации часть 4 статьи 212 УК.

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