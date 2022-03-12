В Витебске сотрудница инкассации похитила более 47 тысяч рублей, заменив настоящие купюры на сувенирные

Витебск
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В Витебске сотрудница инкассации похитила более 47 тысяч рублей, заменив настоящие купюры на сувенирные.

По данным следствия, 40-летняя заведующая кассой отдела инкассации одного из банков с января прошлого года по 15 февраля 2022 года похитила из хранилища 13800 евро и 2600 долларов США.

Факт хищения выявили при проверке сумок инкассации. Установлено, что подозреваемая забирала из низ деньги и вкладывала сувенирные купюры на похищенную сумму.

В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело. Ей  грозит от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности.

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