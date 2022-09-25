29 сентября витебчане смогут получить бесплатную консультацию кардиолога

29 сентября витебчане смогут получить бесплатную консультацию врача-кардиолога, с возможностью проведения ЭКГ.

Бесплатная консультация состоится в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню сердца и будет проходить в Витебском областном клиническом кардиологическом центре с 09.00 до 15.00.

Кроме того, у горожан также будет возможность измерить артериальное давление, получить консультацию специалистов по правильной методике его измерения, по профилактике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также получить информационно-образовательные материалы и задать интересующие вопросы специалистам.