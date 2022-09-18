В Глубоком открыли современный физкультурно-оздоровительный центр

17 сентября в Глубоком торжественно открыли современный физкультурно-оздоровительный центр. Участие в мероприятии приняли председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и глава Витебского региона Александр Субботин.

В многофункциональном физкультурно-оздоровительном центре появились душевые, раздевалки, сауна с джакузи и купелью, зал сухих тренировок с тренажерами, зал ритмической гимнастики и многое другое. Для удобства сотрудников центра есть комната отдыха с отдельным входом. Есть также бассейн с подсветкой с четырьмя плавательными дорожками по 25 метров. Три первые дорожки оборудованы прыжковыми тумбами.

В развитие центра было вложено свыше 4,5 млн. рублей.