После реконструкции в Бабиничах готовится к открытию обновленный ФОК

В агрогородке Бабиничи Оршанского района готовится к открытию после реконструкции обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс.

После реконструкции площадь спортивного объекта увеличилась более чем в 2 раза, пристроен многофункциональный спортзал. На площадке 20 на 40 можно не только заниматься игровыми видами спорта, но и проводить культурно-массовые мероприятия.

Здесь будут современный тренажерный зал, залы единоборств, фитнеса, настольного тенниса и бильярда, сауна. На прилегающей к зданию территории предусмотрены городок воркаута, автостоянки.