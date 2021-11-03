После реконструкции в Бабиничах готовится к открытию обновленный ФОК

Спорт
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В агрогородке Бабиничи Оршанского района готовится к открытию после реконструкции обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс.

После реконструкции площадь спортивного объекта увеличилась более чем в 2 раза, пристроен многофункциональный спортзал. На площадке 20 на 40 можно не только заниматься игровыми видами спорта, но и проводить культурно-массовые мероприятия.

Здесь будут современный тренажерный зал, залы единоборств, фитнеса, настольного тенниса и бильярда, сауна. На прилегающей к зданию территории предусмотрены городок воркаута, автостоянки.

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Бабичи обновленный ФОК
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