Кто не знает о преимуществах окон ПВХ

Покупка окон – это вложение на многие годы, поэтому необходимо тщательно проанализировать отдельные параметры. В основном это касается тепло- и звукоизоляции, а также уровня защиты от взлома. Основной выбор, который необходимо сделать — это тип оконных рам. На протяжении многих лет окна из ПВХ-профиля были самым популярным выбором.

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ПВХ по сравнению с другими материалами

Окна ПВХ в последнее время получили широкую популярность. Они заменили старые деревянные окна, которые после многих лет эксплуатации значительно потеряли функциональность и способность сохранять тепло. Самым большим преимуществом окон ПВХ является гораздо более низкая цена, чем в случае окон с деревянной или алюминиевой рамой. ПВХ – очень прочный материал, поэтому считается, что окна могут без проблем прослужить несколько десятков лет. По сравнению с деревянными столярными изделиями ПВХ не требует особого ухода. Достаточно периодической чистки влажной тряпкой. Также нужно помнить об уходе за фурнитурой. Вы можете сделать это самостоятельно, например, перед зимним и летним сезоном. Окна ПВХ не доставляют никаких проблем при регулировке створок.

Теплоизоляционные свойства

ПВХ сам по себе не является хорошим теплоизолятором, но эта проблема была решена применением камерной системы, значительно улучшающей параметр теплоизоляции. Однако наибольшую устойчивость к проникновению холода извне можно получить у трехкамерных окон, которые уже распространены в столярных изделиях из ПВХ. Пластиковые окна устойчивы не только к изменяющимся погодным условиям, но и к химическим и биологическим факторам. Они защищают от роста грибков, плесени и влаги.

Окна из ПВХ устойчивы к солнечному свету, но в местах с интенсивным солнечным светом рекомендуется использовать столярные изделия ярких цветов, чтобы они не нагревались чрезмерно. Стоит добавить, что ПВХ также устойчив к огню.

Эстетика окон ПВХ

Одним из вопросов при выборе окон является их эстетика. Наиболее популярны профили ПВХ белого цвета. Большинство фасадов и интерьеров идеально вписываются друг в друга. При регулярной чистке цвет останется привлекательным на долгие годы.