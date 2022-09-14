Бывшая заведующая полоцкого магазина фиктивно устроила на работу продавца и получала его зарплату

Витебская область
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В Полоцке бывшая заведующая магазина фиктивно оформила на работу продавца и получала его зарплату.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 38-летняя женщина фиктивно устроила в торговый объект свою знакомую, которая более года числилась в должности контролера-кассира и получала зарплату. Фиктивному работнику было незаконно выплачено почти 16,5 тысяч беларуских рублей. Теперь эти деньги должна будет возместить экс-заведующая.

В отношении жительницы Полоцка возбуждено уголовное дело. Ей грозит 10 лет тюрьмы.

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