Жителя Новолукомля приговорили к 2,5 годам «химии» за граффити на пушке

Жителя Новолукомля, 23-летнего Степана Ходатовича, приговорили к 2,5 годам «химии» за граффити. Приговор вынес суд Чашникского района, сообщает прокуратура. Молодому человеку были инкриминированы осквернение сооружений и порча имущества.
Сообщается, что в марте 2022 года он нанес «надписи экстремистского содержания» на трубопровод Лукомльской ГРЭС, а в мае нарисовал белорусский и украинский флаги на пушке, установленной на территории военного захоронения.
«Он же в мае 2022 года нанес на поверхность артиллерийского орудия на территории воинского захоронения, расположенного в деревне Старые Лавки Чашникского района, изображение флага в виде трех горизонтальных полос бело-красно-белого цвета, а также изображение флага в виде двух горизонтальных полос сине-желтого цвета», — говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.