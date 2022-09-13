Жителя Новолукомля приговорили к 2,5 годам «химии» за граффити на пушке

Жителя Новолукомля, 23-летнего Степана Ходатовича, приговорили к 2,5 годам «химии» за граффити. Приговор вынес суд Чашникского района, сообщает прокуратура. Молодому человеку были инкриминированы осквернение сооружений и порча имущества.

Сообщается, что в марте 2022 года он нанес «надписи экстремистского содержания» на трубопровод Лукомльской ГРЭС, а в мае нарисовал белорусский и украинский флаги на пушке, установленной на территории военного захоронения.