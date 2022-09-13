Жителя Новолукомля приговорили к 2,5 годам «химии» за граффити на пушке

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 Жителя Новолукомля, 23-летнего Степана Ходатовича, приговорили к 2,5 годам «химии» за граффити. Приговор вынес суд Чашникского района, сообщает прокуратура. Молодому человеку были инкриминированы осквернение сооружений и порча имущества.

Сообщается, что в марте 2022 года он нанес «надписи экстремистского содержания» на трубопровод Лукомльской ГРЭС, а в мае нарисовал белорусский и украинский флаги на пушке, установленной на территории военного захоронения.

«Он же в мае 2022 года нанес на поверхность артиллерийского орудия на территории воинского захоронения, расположенного в деревне Старые Лавки Чашникского района, изображение флага в виде трех горизонтальных полос бело-красно-белого цвета, а также изображение флага в виде двух горизонтальных полос сине-желтого цвета», — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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