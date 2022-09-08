В Орше здание типографии на аукционе продано более чем за полмиллиона рублей

Историческое здание оршанской типографии продано на аукционе почти за 573 тысячи рублей. Новым собственником имущества стал российский предприниматель, у которого есть производство в Орше.

Он планирует использовать недвижимость для расширения производства, развития арендного бизнеса, а также для реализации ресторанного проекта.

Так как здание типографии является историко-культурной ценностью, новый собственник готов инвестировать в сохранение архитектурного облика и обновление исторического здания.