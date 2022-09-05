Жителя Витебска задержали с поличным у тайника с психотропом

В Витебске правоохранители задержали с поличным закладчика наркотиков. В момент задержания при себе у 27-летнего горожанина было обнаружено особо опасное психотропное вещество – Альфа- PVP. Из тайников, которые он оборудовал в различных местах областного центра, также был изъят наркотик. Общий вес партии составил почти 16 граммов.

Отметим, что 27-летний парень из Витебска трудоустроился в интернет-магазин месяц назад. По словам подозреваемого, он ранее интересовался наркобизнесом, поэтому через мессенджер сам вышел на связь с торговцами запрещенных веществ и предложил свои услуги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.