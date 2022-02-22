15-летнего ребенка из Новополоцка осудили на 10 лет за закладки

Суд Октябрьского района города Витебска вынес приговор 15-летнему жителю Новополоцка, который обвинялся в сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. Решение суда – 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

В ходе следственных действий было установлено, что 15-летний подросток из Новополоцка весной 2021 года начал «работать» закладчиком в одном из интернет-магазинов для продажи наркотиков в Витебске и Полоцке. За свою «помощь» ребенок получал денежное вознаграждение.

При задержании подростка при нем были обнаружены запрещенные вещества. Также запрещенные вещества были найдены в сделанных подростком закладках. На суде 15-летний парень сообщил, что делал закладки и получал за это деньги. На основании ч.4 ст.328 УК РБ подростку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

По результатам апелляционного рассмотрения дела приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемого и защитника – без удовлетворения. Приговор вступил в силу.