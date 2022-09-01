Тракторист из Оршанского района украл более 600 килограммов комбикорма

Витебская область
Автор Опубликовано

Тайник для краденого комбикорма в соломе организовал 43-летнетний тракторист из Оршанского района. В течение месяца житель Андреевщины свозил туда и прятал похищенные с фермы мешки. В результате ему удалось похитить у своего предприятия более 600 килограммов комбикорма на сумму более 1200 рублей.

Для транспортировки такого большого груза мужчина даже одолжил у знакомого его микроавтобуса. На нем по дороге домой подозреваемый и был задержан. Украденное сельчанин планировал использовать в своем личном подсобном хозяйстве.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Милиция проверила хозяйства Браславского района. Выяснилось, что крадут буквально всё, а доярки и сторожа пьяные

Витебская область криминал происшествие сельское хозяйство
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by