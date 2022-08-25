С 29 августа изменится движение некоторых поездов 

В конце августа и сентябре изменится движение некоторых поездов, сообщили в пресс-центре БЖД.

Так, 29 сентября в связи с проведением плановых работ по смене стрелочного перевода на участке Минск – Орша будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 861 Орша – Минск и № 864 Минск – Орша.

Кроме того, 29 августа поезда № 862 Минск – Орша и № 863 Орша – Минск будут курсировать с минимальными отклонениями от действующего расписания. В связи с этим Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам заранее уточнять время отправления и прибытия поездов.

С 19 по 22 сентября поезд № 603 Гомель – Брест будет отправляться из Гомеля на 31 минуту раньше. Кроме того проследует измененным расписанием поезд №605/606 Полоцк – Брест, в состав которого будут включены беспересадочные вагоны Полоцк – Гомель.