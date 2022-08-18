Инновации скотоводов: в Беларуси будут печь хлеб из корма для скота

Новый вид хлеба «изобрели» в Беларуси. Скоро изделия из тритикале могут попасть на прилавки магазинов.

Эту зерновую культур, вывели европейские селекционеры еще в XIX веке. Тритикале представляет собой гибрид пшеницы и ржи. Зерно используется в качестве корма для скота. Беларуские ученые придумали использовать тритикале в хлебопечении. Фамилии учёных не называются, а жаль, ведь за «выдающееся открытие» им полагалась бы как минимум Нобелевская премия.

Отметим, что Беларусь входит в ТОП мировых производителей тритикале, занимая третье место после Польши и Германии. В Беларуси производится более миллиона тонн тритикале в год, поэтому хватит каждому беларусу.

В результате экспериментов с фуражным зерном, проведенных в селекционно-семеноводческом комплексе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», удалось испечь буханку, однако «не имеющий аналогов» хлеб получился серым. Однако данный факт не пугает «изобретателей нового хлеба», ведь сами они вряд ли станут употреблять кормовое зерно в пищу.

«Серый хлеб из тритикале скоро может пойти в массы в Беларуси», — рапортует государственное информационное агенство БелТА.

Агенство отмечает, что этой субстанцией угощали Александра Лукашенко.

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