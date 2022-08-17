В Полоцке за незаконный обмен денег задержан валютчик и две его клиентки

Криминал
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В Полоцке в одном из местных торговых центров во время незаконного обмена денег были задержаны  житель Полоцка, а также две молодые девушки 23 и 24 лет. У них правоохранители изъяли почти 20 тысяч российских рублей и 750 беларуских.

Как выяснилось, 13 августа подруги решили сходить за покупками. Каждая взяла с собой российские рубли, которые они собирались поменять. В торговом  центре девушки встретили неработающего 47-летнего мужчину, который предложил свою помощь в операции с валютой. Мужчина отвел клиенток в укромное место и обменял деньги. В этот момент они и попали в руки правоохранителей.

В отношении всех участников сделки составлены протоколы за нарушение установленного порядка проведения валютно-обменных операций. Деньги изъяты.

В Витебске задержали валютчика и его клиентку

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