В Витебске задержали валютчика и его клиентку

Витебск
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В Витебске за нарушение порядка проведения валютных операций задержаны двое местных жителей — валютчик и его клиентка.

Витебчанка хотела разменять 65.000 российских рублей на беларуские рубли, в банке была большая очередь, поэтому женщина решила обратиться к валютчику. Мужчина предложил быстро и выгодно обменять деньги недалеко от торгового центра на проспекте Строителей. Однако, во время сделки они попались сотрудникам отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Первомайского района г. Витебска. Оперативниками было изъято более $2,3 тыс.

В отношении безработного валютчика и пенсионерки составлены административные протоколы. Наложены штрафы от 50 до 100 базовых величин конфискацией предмета административного правонарушения.

В Витебске задержали валютчика, который «работал» возле отделения банка

Витебск деньги
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