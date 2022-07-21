В Витебске задержали валютчика и его клиентку

В Витебске за нарушение порядка проведения валютных операций задержаны двое местных жителей — валютчик и его клиентка.

Витебчанка хотела разменять 65.000 российских рублей на беларуские рубли, в банке была большая очередь, поэтому женщина решила обратиться к валютчику. Мужчина предложил быстро и выгодно обменять деньги недалеко от торгового центра на проспекте Строителей. Однако, во время сделки они попались сотрудникам отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Первомайского района г. Витебска. Оперативниками было изъято более $2,3 тыс.

В отношении безработного валютчика и пенсионерки составлены административные протоколы. Наложены штрафы от 50 до 100 базовых величин конфискацией предмета административного правонарушения.