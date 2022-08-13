Более 500 кг озимой пшеницы украл с сельхозпредприятия житель Оршанского района

Происшествия
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Более 500 кг озимой пшеницы украл с сельхозпредприятия житель Оршанского района.

43-летний неработающий житель деревни Засекли поздно вечером с территории местного сельского хозяйства мужчина похитил 527 кг зерна, готовящегося к отправке на элеватор.

С открытой площадки сельчанин ведрами перенес озимую пшеницу в свой сарай, расфасовав по мешкам

На подворье сельчанина помимо зерновых обнаружили бочки с комбикормом. Выяснилось, что ранее мужчина работал животноводом на товарно-молочной ферме, откуда и похитил 370 кг кормовой смеси.

Проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.

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Витебская область происшествие сельское хозяйство
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