В Витебске две женщины украли у 87-летней пенсионерки золотую цепочку и сняли с ушей сережки

В Витебске две женщины украли у 87-летней пенсионерки в ее собственной квартире золотую цепочку и сняли с ушей сережки. Об ограблении рассказала сотрудникам милиции сама потерпевшая.

Пожилая женщина сообщила, что несколько часов назад к ней в квартиру позвонили две неизвестные. Они стали предлагать купить пледы. Пенсионерка отказалась от покупки, ее отказ был воспринят спокойно.

При этом одна из женщин продолжала разговаривать с пенсионеркой, а вторая стала обыскивать полки, где нашла золотую цепочку и забрала ее себе.

Грабительницы на этом не остановились. Женщины заметили на пенсионерке золотые сережки. Так как она не могла оказать сопротивление, то они забрали драгоценности и ушли.

В ведомстве подчеркнули, что найти подозреваемых удалось благодаря совместным усилиям сотрудников уголовного розыска областного центра и Орши.

Женщин задержали в районном центре, когда они направлялись домой с украденным. Преступницами оказались уже ранее судимые жительницы Бобруйска 36 и 40 лет.