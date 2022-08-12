В Лепельском районе за гибель 20 коров будут судить директора сельхозорганизации

В отношении директора одного из сельхозпредприятий Лепельского района возбуждено уголовное дело за бездействие, в результате которого погибло более 20 коров. Сумма ущерба превысила Br16 тыс, сообщает пресс-служба пракуратуры Витебской области.

В ходе следствия было выявлено, что директор одного из хозяйств с 18 апреля по 11 мая текущего года не принял мер по обеспечению надлежащего питания животных. Он знал о том, что в сельскохозяйственной организации отсутствует достаточное количество корма, а имеющийся в наличии не отвечает ветеринарным требованиям. Однако животным продолжили давать некачественный корм.

В результате бездействия руководителя на фермах пало 20 голов крупного рогатого скота.