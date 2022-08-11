Реконструкция Витебской областной клинической больницы начнется в следующем году

Витебская область
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Работы по строительству нового операционно-реанимационного корпуса Витебской областной клинической больницы начнутся в следующем году. Такое заявление сделал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

По его словам, первой очередью определено строительство нового корпуса, который пристраивается к больнице. В нем будут располагаться операционные и реанимационные отделения. Все операционные отделения перейдут в корпус для того, чтобы мы не останавливали работу больницы, поскольку она является основным учреждением здравоохранения области. Здесь располагается много специфических отделений, которые не представлены в других учреждениях.

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Витебская область Михаил Вишневецкий Реконструкция Витебской областной клинической больницы
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