Реконструкция Витебской областной клинической больницы начнется в следующем году

Работы по строительству нового операционно-реанимационного корпуса Витебской областной клинической больницы начнутся в следующем году. Такое заявление сделал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

По его словам, первой очередью определено строительство нового корпуса, который пристраивается к больнице. В нем будут располагаться операционные и реанимационные отделения. Все операционные отделения перейдут в корпус для того, чтобы мы не останавливали работу больницы, поскольку она является основным учреждением здравоохранения области. Здесь располагается много специфических отделений, которые не представлены в других учреждениях.