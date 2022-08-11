Минобороны Беларуси: в Зябровке под Гомелем горела военная техника

Министерство обороны РБ попыталось скрыть инцидент с возгоранием военной техники на аэродроме «Зябровка» под Гомелем. Только после того, как независимые СМИ сообщили о вспышках на территории беларуского военного аэродрома «Зябровка», где теперь хозяйничают россияне, МО РБ выступило с официальным заявлением.

Власти признали информацию об огненных вспышках на территории военного объекта Беларуси, используемого для нанесения ракетных и воздушных ударов по территории братской для беларусов Украины.

«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание», — сухо сообщили военные чиновники.

Таким образом, они не подтвердили предположение ряда СМИ о возможном ответном ударе Украины по территории Беларуси. Похоже, что в этот раз чиновники не лгут. Если бы Украина решила нанести ответный удар по Беларуси, то последствия были бы ужасными, скрыть их было бы невозможно. Пока Украина воздерживается от таких действий в отношении страны-агрессора, с территории которого летят ракеты и самолеты, которые истребляют население братской Украины.

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