В Браславском районе произошло смертельное ДТП

В Браславском районе опрокинулся легковой автомобиль, водитель погиб. Смертельная авария произошла 9 августа вечером около 19.50, сообщает пресс-служба ГАИ по Витебской области.
20-летний водитель Volkswagen в городском посёлке Видзы на закруглении дороги вправо не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Водитель получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
По факту ДТП проводится проверка.
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