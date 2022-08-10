В Браславском районе произошло смертельное ДТП

В Браславском районе опрокинулся легковой автомобиль, водитель погиб. Смертельная авария произошла 9 августа вечером около 19.50, сообщает пресс-служба ГАИ по Витебской области.

20-летний водитель Volkswagen в городском посёлке Видзы на закруглении дороги вправо не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Водитель получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

По факту ДТП проводится проверка.