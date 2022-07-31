В Полоцке пьяный водитель на BMW совершил смертельное ДТП

Страшное смертельное ДТП случилось в Полоцке. Трагедия произошла рано утром 31 июля.

По предварительной информации, 25-летний водитель BMW при совершении поворота налево со стороны улицы Зыгина на улицу Максима Богдановича не справился с управлением и наехал на бордюр. Затем автомобиль столкнулся со светофором и опорой уличного освещения и опрокинулся.

В результате аварии погиб 28-летний пассажир внедорожника.

При этом водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело.