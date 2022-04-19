Под Слуцком произошло смертельное ДТП с участием жителя Витебска

Витебск
Опубликовано

В Слуцком районе 18 апреля на трассе Граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи произошло жесткое смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием жителя Витебска.

Водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с фурой «Мерседес», которой управлял 29-летний житель Витебска.

Три человека, находившиеся в легковом авто, погибли. Один доставлен в больницу.

Смертельное ДТП в Витебске: водитель насмерть сбил 41-летнюю женщину

дтп происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by