Под Слуцком произошло смертельное ДТП с участием жителя Витебска

В Слуцком районе 18 апреля на трассе Граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи произошло жесткое смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием жителя Витебска.

Водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с фурой «Мерседес», которой управлял 29-летний житель Витебска.

Три человека, находившиеся в легковом авто, погибли. Один доставлен в больницу.