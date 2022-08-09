В Оршанском районе новые скамейки и урны появились во дворах жилых домов

Витебская область
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В Оршанском районе во дворах жилых домов установили новые скамейки и урны.

Так, новые скамейки появились в Орше во дворах на улицах Мира, Сергея Грицевца, Перекопской, Советской, Шкловской, Зои Космодемьянской, проспекте Текстильщиков; в Барани по ул. Владимира Корбана и Николая Островского; в аг. Бабиничи и г.п. Копысь Оршанского района.

В настоящее время произведен ремонт 34 единиц детского игрового оборудования, 50 скамеек на 45 придомовых территориях, установлено 23 новых скамейки и 13 урн.

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