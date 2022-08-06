Лже-следователь выманил у пожилой пенсионерки из Витебска $10 тыс

Желание спасти своего внука от тюрьмы, который якобы стал виновником тяжелого ДТП стоило 73-летней женщине $10 тыс.

Чтобы спасти внука от серьезного наказания для урегулирования вопроса лже-следователь запросил Br50 тыс. Этих денег у пенсионерки не было, но она согласилась отдать сбережения внука (около $10 тыс.) и его личные вещи.

Однако через некоторое время пожилая женщина поняла, что с внуком все в порядке, а она стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в милицию. Там выявили троих подозреваемых — 18-летних учащихся полоцкого колледжа и 19-летнего безработного из Витебска. Одному из них в мессенджере перед этим предложили подработку. Он согласился и втянул в аферу знакомых.

Похищенное они сначала перевели в беларуские рубли, а затем направились в банк для перевода денег куратору. Там молодых людей опознал и задержал постовой милиционер Департамента охраны.

По данному факту возбуждено уголовное дело.