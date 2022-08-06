В Полоцком районе механизаторы попались на краже 700 литров окрашенного топлива

Витебская область
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70-летний механизатор сельхозпредприятия «Захарничи» похитил 600 литров окрашенного дизельного топлива, которое хранил в доме и сарае. Происшествие произошло 4 августа. Факт хищения был выявлен сотрудниками Полоцкого РОВД совместно с коллегами из Октябрьского РОВД Витебска.

В отношении владельца крашеной солярки правоохранителями проводится проверка.

В этот же день рейдовой группой во дворе дома по месту жительства бывшего механизатора ГП «Островщина» обнаружено 100 литров окрашенного дизельного топлива. В отношении 58-летнего мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

160 литров окрашенного дизельного топлива перевозил житель Орши

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