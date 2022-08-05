«Белгазпромбанк» ввел ограничения по снятию наличных в банкоматах

«Белгазпромбанк» с 5 августа ввел ограничения по снятию наличных в банкоматах, а также в банков-партнеров на территории Беларуси. В банке отметили, что ограничения затронут только выдачи беларуских рублей.

Так, с пятницы в банкоматах «Белгазпромбанка» и банков-партнеров в сутки можно будет снять не более 10 тысяч беларуских рублей. Сообщается, что в течение месяца сумма снятых наличных не может быть выше ста тысяч.

Ограничено снятие наличных будет в банкоматах «Белгазпромбанка» и по картам, эмитированными другими банками Беларуси. Что касается сумм, то они те же: в сутки – не более 10 тысяч рублей, в течение месяца – не более 100 тысяч рублей.