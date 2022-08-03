Житель Витебска попался на уловку мошенницы и лишился почти тысячи рублей

На известной интернет-площадке молодой парень из Витебска познакомился с девушкой Спустя некоторое время общение перешло в мессенджер. Девушка писала сообщения с аккаунта со скрытым номером телефона. Был известен лишь только ее никнейм. Далее, чтобы познакомиться лично, она предложила сходить вместе в театр.

Для оплаты билетов и выбора спектакля она отправила ссылку. Молодой человек из списка выбрал город Витебск, нужную дату, спектакль и перешел к заказу билетов, при этом мужчина не проверил адрес и домен страницы. Он ввел реквизиты своей карты, секретный код на обороте, но не дождался получения электронных билетов. Зато увидел списание почти тысячи рублей со своей карты.