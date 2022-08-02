Закладчику наркотиков в Витебске грозит до 15 лет колонии

В Витебске оперативниками задержан наркоторговец. 21-летний молодой человек успел разместить в тайниках на территории Первомайского района областного центра несколько закладок с мефедроном. Другую часть из партии наркотиков он хранил в своей квартире. Общая масса изъятых наркотиков составила почти 20 граммов.

Известно, что задержанный успел поработать в качестве закладчика два месяца. За это время он заработал около 400 рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За участие в криминальном бизнесе жителю Витебска грозит до 15 лет колонии.