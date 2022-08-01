Житель Новополоцка получил 11 лет колонии за разбросанные на трассе металлические шипы

Витебская область
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38-летнего жителя Новополоцка приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за разбросанные металлические шипы на трассе, где проходил автопробег «За единую Беларусь», который проходил в конце 2020 года.

Мужчина оставил шипы на 122 километре автодороги Витебск — Полоцк — граница России. Несколько автомобилей «получили повреждения». Никто из участников не пострадал.

Жителя Новополоцка обвиняют в акте терроризма и повреждении железнодорожных путей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

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