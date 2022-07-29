Где в Витебске строятся многоэтажные жилые дома?

Строительство жилых домов, объектов инфраструктуры — ярчайшее подтверждение того, что город живет и развивается. Отделом архитектуры и градостроительства горисполкома разработаны проекты детальных планов многоквартирной и усадебной застройки на текущий момент и перспективу. Многое уже воплощено в жизнь. Застройка Билево , например, выполнена на 80 процентов, осталось возвести 8,3 тысячи квадратных метров жилья. Стоит вопрос об использовании 12 гектаров здешних общественных земель под многоквартирную застройку.

На улице Труда осталось достроить два из семи высотных домов площадью 16 тысяч квадратных метров. Идут строительно-монтажные работы по устройству инженерных сетей, дорог на участках усадебной застройки в Бителево, Орехово, Тулово.

Несмотря на то, что еще не приступали к застройке новых микрорайонов Лучеса, Билево-4, Молодежный в Рубе, а также Никрополья, Тарного, улицы Горького, детальные планы в отношении строительства на этих территориях разработаны. Такая же ситуация сложилась на территориях усадебной застройки в Ольгово и Суйково.

В разработке находится проект детального планирования вдоль проспекта Черняховского (участок от торгового центра «Беларусь» до гостиницы «Ветразь») со сносом домов усадебного типа. На этом участке, где уже есть социальная инфраструктура, возможно возведение 100 тысяч квадратных метров жилья.

Градостроители видят необходимость дальнейшего облагораживания улицы Гагарина, после масштабной реконструкции украсившей Витебск. Но возведению новых домов в этой части в виду близкого расположения промышленных предприятий препятствуют ограничения санитарно-защитных зон.

— Градостроительное планирование в нашем областном центре составлено до 2035 года, — пояснил начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Игорь Кадушко. — То есть разработана и продолжает разрабатываться градостроительная документация (генеральный план города, проекты детальной планировки), которая позволит в дальнейшем создать проектную документацию для строительства 2 миллионов 330 тысяч квадратных метров жилья, по 153 тысячи «квадратов» ежегодно.

Крупным застройщиком в северной столице выступает управление капитального строительства города Витебска. Главный инженер предприятия Сергей Польский рассказал, что в настоящее время активно застраивают новый микрорайон Черемушки (напротив Билево).

— Черемушки будут архитектурно выразительными, — отметил Сергей Польский. — На уровне 1-2 этажей выполнят декоративную отделку входных групп и фасадов «под дерево» современными материалами. Благодаря фактурной покраске фасады станут яркими и веселыми. Будет установлена подсветка зданий в ночное время. Согласно планам, здесь должно быть возведено 20 домов на площади почти 43 гектара. 8 высоток уже введены в эксплуатацию, 5 введут в этом году, остальные построят в близкой перспективе. Два дома — монолитные 16-этажные. Остальные — крупнопанельные 10-этажные, отличающиеся количеством секций или подъездов, от 3 до 6. Общая площадь жилых домов составит 190 тысяч «квадратов», здесь поселятся более 3 тысяч семей.

Проекты новой масштабной застройки предусматривают комплексное освоение, включая детские сады, школы, отделения связи, парикмахерские, магазины…

В Черемушках в идеале должны появиться школа и два детсада, но на эти отдельные объекты необходимо изыскать средства в бюджете. Пока известно, что формируется аукцион для строительства торгового объекта.

Чтобы обеспечить витеблян жильем в тех частях города, где уже сложилась социально значимая инфраструктура, ведется точечное строительство или уплотнение застройки. Например, возводят первый в городе 11-этажный дом в конструкциях крупнопанельного домостроения на улице 2-й Продольной. В его основе — однослойные железобетонные панели со сплошным утеплением минераловатными плитами и устройством вентилируемого фасада. Буквально в июле заложен односекционный кирпичный дом на улице «Правды», а в Билево-2 на пересечении улиц Генерала Ивановского и Баграмяна строят очередной монолитный многосекционный дом со встроенными помещениями. На месте подлежащего сносу общежития на пересечении улиц Некрасова и Леонова вот-вот стартует строительство кирпичной 10-этажки, которая осовременит здешний пейзаж.

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