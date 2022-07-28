«Белагропромбанк» приостановит операции с наличными долларами и евро в банкоматах

ОАО «Белагропромбанк» с 1 августа 2022 г временно приостановит в устройствах самообслуживания отдельные операции с наличными долларами США и евро. Информация об этом размещена на официальном сайте банка, сообщает портал Kapital.by.

Так, с указанной даты будут приостановлены операции:

пополнение карточки;

первоначальный взнос по вкладу;

дополнительный взнос по вкладу;

валютно-обменные операции.

О причинах приостановки в банке не сообщают, при этом отмечается, что возобновлении указанных операций будет сообщено дополнительно.

ОАО «Белагропромбанк» зарегистрировано в 1991 г, является вторым по величине системообразующим банком страны. Основная доля в уставном фонде принадлежит Республике Беларусь в лице Государственного комитета по имуществу – 91,34%.