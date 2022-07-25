Как выбрать свой первый электровелосипед

Электрических велосипедов становится все больше и больше, и предложение увеличивается, поэтому при выборе одного из них мы можем потеряться среди такого количества марок, моделей и различных вариантов двигателей и компонентов. Хотите отправиться в приключение, но не знаете, что выбрать? Вот несколько советов по выбору вашего первого электровелосипеда.

Выбор вспомогательного велосипеда должен определяться несколькими факторами, такими как срок службы батареи, тип электрической помощи и, конечно же, ее цена.

Чтобы выбрать, где купить электровелосипед или снаряжение, пользователи рассуждают по предложениям и ценам, разнообразию и, наконец, качеству товаров.

Автономность батареи также — важный момент, который следует учитывать при выборе. Было бы обидно потерять мощность после нескольких нажатий педали. Производители всегда указывают основные характеристики аккумулятора, некоторые даже учитывают, как меняется его производительность в зависимости от веса велосипедиста, стиля вождения, даже частых остановок, уменьшающих продолжительность эксплуатации велосипеда. Для спокойствия постарайтесь приобрести модель с запасом хода около 80 км, что позволит ездить спокойно, не беспокоясь о разрядке. Также высоко ценятся модели со съемным аккумулятором; на самом деле, это облегчит перезарядку. По уровню напряжения надо знать, что чем оно выше, тем эффективнее будет помощь на подъемах.

Различные типы педального управления и моторизации

Самые простые модели предлагают постоянную помощь независимо от скорости вращения педалей.

В более продвинутых велосипедах эта система адаптирует свою мощность в зависимости от интенсивности вращения педалей. Электрическая помощь активируется с первого нажатия педали и позволяет лучше контролировать потребление энергии.

В зависимости от модели двигатель можно разместить в разных положениях: на переднем колесе, на заднем колесе или на каретке. В этом последнем положении велосипед будет лучше сбалансирован.

Остается вопрос цены. Электрический велосипед начального уровня достаточно для коротких расстояний (менее 50 км в день). Для более длинных расстояний придется прибегнуть к чуть более дорогим велосипедам.