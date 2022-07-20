В Ушачском районе нашли 14-летнего мальчика, который потерялся в лесу

Витебская область
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В Ушачском районе 14-летний подросток потерялся в лесу, на помощь пришли спасатели.

Происшествие произошло утром 20 июля. Парень вместе с семьей собирал ягоды в лесном массиве вблизи деревни Старина. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения и перестал откликаться на зов родителей. Самостоятельный поиск не принес успеха и родители обратились за помощью к спасателям.

Спасатели стали включать сигнально-говорящее устройство цистерны. Через некоторое время они услышали голос подростка, который звал отца. Через несколько минут мальчика вывели из леса к родителям.

Подросток был в нормальном состоянии и в медицинской помощи не нуждался.

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