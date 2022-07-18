Пенсионер из Орши из-за телефонных аферистов лишился $25 тыс.

Телефонные мошенники выманили у 74-летнего пенсионера из Орши $25 тысяч.

Позвонившая ему женщина представилась по телефону невесткой и сказала пенсионеру, по ее вине в ДТП пострадал человек. Она просила деньги на его лечение, чтобы избежать уголовного дела. Жена пенсионера высказала сомнения, что звонившая была их невесткой. Но когда злоумышленники поговорили и с ней по телефону, она почему-то перестала сомневаться.

В итоге пенсионер пошел на поводу у мошенников и передал курьеру свои $25 тыс. долларов. Позже мужчина позвонил сыну и понял, что его обманули. По этому факту возбуждено уголовное дело.