Выходные 16 и 17 июля в Беларуси будут прохладными и дождливыми

Туман и грозы ожидаются в Беларуси 17 июля. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах — грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью будет юго-западный слабый, днем северо-западный умеренный до порывистого.

Ночью температура воздуха составит от плюс 6 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 16-22.