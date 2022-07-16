Выходные 16 и 17 июля в Беларуси будут прохладными и дождливыми

Погода
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В выходные в Беларуси будут прохладными и дождливыми. Так, 16 июля объявлен желтый уровень опасности из-за гроз. При этом максимальная температура воздуха составит +16…+23 °С. В воскресенье также сохранится дождливая погода, а температура в среднем снизится на два градуса.

Туман и грозы ожидаются в Беларуси 17 июля. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах — грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью будет юго-западный слабый, днем северо-западный умеренный до порывистого.

Ночью температура воздуха составит от плюс 6 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 16-22.

Какая погода ожидается в Беларуси в выходные?

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