Выходные 16 и 17 июля в Беларуси будут прохладными и дождливыми

В выходные в Беларуси будут прохладными и дождливыми. Так, 16 июля объявлен желтый уровень опасности из-за гроз. При этом максимальная температура воздуха составит +16…+23 °С. В воскресенье также сохранится дождливая погода, а температура в среднем снизится на два градуса.
Туман и грозы ожидаются в Беларуси 17 июля. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах — грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью будет юго-западный слабый, днем северо-западный умеренный до порывистого.
Ночью температура воздуха составит от плюс 6 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 16-22.