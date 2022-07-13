На «Славянском базаре» свои работы представят 270 ремесленников

С 13 по 18 июля во время «Славянского базара в Витебске» будет работать «Задзвінскі кірмаш».

Ярмарка традиционно разместилась на территории культурно-исторического комплекса и участках ул.Ильинского и ул.Чайковского. Она будет работать с 10.00 до 20.00. Жители и гости Витебска смогут познакомиться с традиционными видами ремесел и искусств Беларуси и России. В «Задзвінскім кірмашы» планируют принять участие порядка 270 ремесленников.

На ярмарке можно будет увидеть изделия из металла, дерева, натурального камня, тканей, шерсти, соломки, лозы, стекла. Кроме сувениров, игрушек и магнитиков на память на «Задвінскім кірмашы» предлагают кухонную и садовую утварь, одежду и аксессуары, украшения из металла, дерева, кожи, декоративных камней и бисера.

Программа 31-го фестиваля обширная, начиная от огромного циркового шоу «Цирковая феерия», которое пройдет на сцене Летнего амфитеатра, и заканчивая театральными программами, выступлениями звезд первой величины. Более 5 тыс. аккредитованных артистов, свыше 20 локаций, 70 тыс. билетов, почти три десятка стран — участниц фестиваля, 20 лет детскому конкурсу исполнителей, около 15 сопутствующих мероприятий — такова арифметика нынешнего «Славянского базара».