В Беларуси за месяц пресечена деятельность 80 педофилов

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Как сообщает МВД, в Беларуси удалось выявить 131 преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и пресечь деятельность 80 педофилов.

К примеру, в Гродненской области сексуальному насилию со стороны соседа подверглась 10-летняя девочка. Изменения в ее поведении заметили педагоги и сообщили в милицию. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что мероприятия проводились МВД на территории страны в течение одного месяца. К взаимодействию были привлечены министерства образования, здравоохранения и другие организации.

Отметим, что значительная доля подобных деяний совершается родителями, опекунами, священниками, а также педагогами, медицинскими работниками, чья деятельность связана с общением с детьми.

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