Дачный грабитель задержан в Полоцком районе

Витебская область
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Жительница Новополоцка, приехав очередной раз на дачу в Полоцкий район, обнаружила, что дверь в дом открыта. Из него пропали электросчетчик, электрочайник, настольная газовая плита и другое имущество. Женщина сообщила о произошедшем в милицию.

При осмотре помещения и находящихся там предметов специалист на одной из бутылок обнаружил и изъял следы пальцев рук, которые оперативно направил для проверки в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. В ходе проверки установлено их совпадение с отпечатками пальцев рук мужчины, 1989 года рождения.

В отношении него Полоцкий МОСК возбудил уголовное дело.

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