Мошенники обманули жителей Витебской области на Br11 тыс.

37-летняя жительница областного центра недавно хотела купить кресло-качалку и обратила внимание на один из интернет-магазинов. После непродолжительной переписки с администратором аккаунта, она перевела на указанный счет Br200. Ей пообещали, что через 2-3 дня продавец доставит товар и даже поможет его собрать.

Однако, в итоге магазин просрочил поставку, а администратор стал игнорировать вопросы покупательницы и затем и заблокировал ее аккаунт. Молодая покупательница обратилась за помощью в милицию.

Как оказалось, только в Октябрьский РОВД Витебска обратились еще 4 человека — жертвы того же интернет-магазина. За аналогичные преступления в северном регионе возбуждено 8 уголовных дел.

По словам правоохранителей, от рук мошенников пострадали жители областного центра, а также Орши, Полоцка, Ушачей, Лепеля, Шумилино, Глубокого, Миор. Сумма ущерба превысила Br11 тыс. Доверчивые граждане переводили на счет лжепродавцов от Br100 до Br500.