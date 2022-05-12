Школьница из Орши стала жертвой кибермошенников и лишилась 140 белорусских рублей

Кибермошенники выманили у молодой жительницы Орши 140 белорусских рублей.

Школьница из Орши решила продать туфли на одной из интернет-площадок, вскоре с ней связался «покупатель» и предложил оформить доставку курьером, а деньги за товар перевести на банковскую карту.

У ученицы 11 класса имелась свою банковская карта, деньги на которую переводил её отец. После общения с покупателем, она согласилась на такую оплату и перешла по вредоносной ссылке, которую сбросил мошенник, где ввела данные карты, номер, срок действия, секретный код.

В итоге была обманута мошенниками и лишилась 140 белорусских рублей.