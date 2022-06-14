«Это холодная война 2.0», «санкции против России будут действовать долго». Элиты в России начали что-то понимать

Глава российского государственного банка ВТБ Андрей Костин заявил РБК, что санкции против России будут действовать долго, а период глобализации для России закончился. По его мнению, Россия получила «красную карточку» на мировом рынке.

Россию выкинули с мирового рынка

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть «игрой по правилам», — указал представитель банковского сектора России.

Костин также считает, что, если Россия получила «красную карточку», то Китай — пока только «желтую».

Старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США совместно со странами — членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против России.

Решено использовать замороженные активы Центрального банка России на нужды восстановления Украины.

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