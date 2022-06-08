В Витебске изъяли крупную партию психотропов

наручники Наркотики
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В Минске,  30 мая при силовой поддержке ОМОН задержали крупного наркодилера. Им оказался 21-летний житель Могилева. Установлено, что наркодилер разместил в различных местах Витебска по частям крупную партию наркотиков, передает БелТА.

Молодой человек некоторое время назад устроился в интернет-магазин, который занимался продажей психотропов. Там подозреваемый занимал довольно высокое положение. Установлено, что он разложил в различных местах Витебска около 15 закладок. Всего милиция изъяла более 150 г опасного психотропа альфа-PVP и почти 0,5 кг мефедрона. Товар был расфасован для дальнейшего сбыта через мелких наркоторговцев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Витебске в овраге в центре города милиционеры нашли сумку, в которой было почти 300 граммов опасных психотропов

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