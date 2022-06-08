В Витебске изъяли крупную партию психотропов

В Минске, 30 мая при силовой поддержке ОМОН задержали крупного наркодилера. Им оказался 21-летний житель Могилева. Установлено, что наркодилер разместил в различных местах Витебска по частям крупную партию наркотиков, передает БелТА.

Молодой человек некоторое время назад устроился в интернет-магазин, который занимался продажей психотропов. Там подозреваемый занимал довольно высокое положение. Установлено, что он разложил в различных местах Витебска около 15 закладок. Всего милиция изъяла более 150 г опасного психотропа альфа-PVP и почти 0,5 кг мефедрона. Товар был расфасован для дальнейшего сбыта через мелких наркоторговцев.